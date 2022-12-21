Фитосанитарное обследование новогодних деревьев

При проведении контрольно надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, осмотрено свыше 3000 новогодних елей. Специалистами Управления Россельхознадзора проведены выездные обследование мест хранения и реализации деревьев хвойных пород в Мариинском, Тисульском районах Кемеровской области-Кузбасса.

При визуальном осмотре деревьев хвойных пород с целью выявления вредных карантинных организмов, признаков заселения вредными организмами, а также повреждений указывающих на присутствие карантинных вредителей, в подкарантинной продукции не обнаружено.