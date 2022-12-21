Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Фитосанитарное обследование новогодних деревьев

При проведении контрольно надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, осмотрено свыше 3000 новогодних елей. Специалистами Управления Россельхознадзора проведены выездные обследование мест хранения и реализации деревьев хвойных пород в Мариинском, Тисульском районах Кемеровской области-Кузбасса.

При визуальном осмотре деревьев хвойных пород с целью выявления вредных карантинных организмов, признаков заселения вредными организмами, а также повреждений указывающих на присутствие карантинных вредителей, в подкарантинной продукции не обнаружено.

Общество
kuzbassnews.ru
21/12/2022
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus