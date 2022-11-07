Фольклорная программа «Кузьминки» прошла в селе Даниловка

С давних времен, на Руси осенью отмечают «Кузьминки». Это первый зимний праздник, который празднуется в честь святых братьев Кузьмы и Демьяна. В этот день провожали осень и встречали начало зимы. К этому времени уже завершались все работы в поле, в деревнях играли свадьбы, провожали парней в рекруты, а девушки устраивали веселые посиделки и рукодельничали.

В Даниловском СДК – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности гости праздника побывали на традиционных осенних посиделках. Участники фольклорной программы исполняли народные песни, танцевали, водили хороводы, вспоминали пословицы и поговорки. Отдали должное и веселым играм. Кроме того нужно было по всем правилам накрыть для гостей праздничный стол.