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Форум активистов молодежного движения состоялся в Тяжине

Со студентами Тяжинского агропромышленного техникума – молодогвардейцами, участниками студенческого волонтерского отряда «Доброе сердце», волонтерами Победы, встретился глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.
Ребята узнали о деятельности администрации округа в 2022 году, а также обсудили перспективы дальнейшего развития муниципалитета. Главными темами для обсуждения стали благоустройство и различные проблемные вопросы. В ходе встречи были озвучены предложения по созданию комфортных условий для жителей, а также о поощрении юных тяжинцев за участие в добровольческом движении.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/10/2022
Общество
Тяжин
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