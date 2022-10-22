Форум активистов молодежного движения состоялся в Тяжине

Со студентами Тяжинского агропромышленного техникума – молодогвардейцами, участниками студенческого волонтерского отряда «Доброе сердце», волонтерами Победы, встретился глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

Ребята узнали о деятельности администрации округа в 2022 году, а также обсудили перспективы дальнейшего развития муниципалитета. Главными темами для обсуждения стали благоустройство и различные проблемные вопросы. В ходе встречи были озвучены предложения по созданию комфортных условий для жителей, а также о поощрении юных тяжинцев за участие в добровольческом движении.