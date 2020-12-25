Новости Кузбасса

Дорого обошлась жительнице Мариинска публикация в группах мессенджера Viber «Барахолка» и «Услуги Мариинска» сообщения «Внимание работают мошенники!!!!!...» с фотографией другой горожанки. Мариинский городской суд Кемеровской области, признав эти сведения не соответствующими действительности, а также порочащими честь и достоинство, оценил причинённый данной публикацией моральный вред в 5 тысяч рублей, и дополнительно взыскал судебные расходы в размере 35 тысяч 300 рублей.

В августе 2020 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило исковое заявление Марии Симоненко к Анфисе Климовой о защите чести и достоинства .

Требования были мотивированы тем, что в конце мая 2020 года истец Мария Симоненко со своим знакомым приехала домой к ответчику Анфисе Климовой для просмотра недвижимого имущества, которое последней было выставлено по объявлению в сети «Интернет» на продажу. Ранее с ответчиком знакома не была, и, посмотрев недвижимое имущество, уехала. Как выяснилось позже, вечером этого же дня Анфиса Климова, являясь участницей групп «Барахолка» и «Услуги Мариинска», созданных в мессенджере Viber, разместила в указанных группах фотографию Марии Симоненко и сообщение «Внимание работают мошенники!!!!!...». Сама Мария участником указанных групп не являлась, и узнала о размещённой информации от знакомых, которые ей начали пересылать опубликованное ответчиком сообщение.

После этого ей пришлось оправдываться перед огромным количеством людей, которые спрашивали, почему её считают мошенницей. Указала в исковом заявлении она и о других негативных моментах, которые повлекла для неё и её семьи данная публикация.

Причинённый моральный вред она оценила в размере 300 тысяч рублей, которые просила суд взыскать с ответчика. Также просила взыскать расходы по нотариальному удостоверению доказательств в размере 29 тысяч рублей, расходы по оказанию юридической помощи в размере 6 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Ответчик Анфиса Климова иск не признала, пояснив, что размещала в сети «Интернет» объявление о продаже недвижимого имущества, указывая о том, что не желает сотрудничать с риелторами. Мария Симоненко с мужчиной приехала к ней по объявлению, представившись семейной парой, и сообщили, что к агентству не имеют отношения. При этом ответчик не оспаривала, что сообщение писала именно она. Но написала сообщение со зла, так как ранее у неё были конфликтные отношения с владельцем агентства недвижимости, в котором проходила на тот момент стажировку истец, пришедшая к ней по объявлению. Считает, что имеет право на свободу слова и называть истца так, как считает нужным.

Мариинский городской суд, рассмотрев исковое заявление, согласился с доводами Марии Симоненко, но удовлетворил иск частично, снизив размер компенсации морального вреда до 5 тысяч рублей.

«Разрешая данный спор, суд приходит к выводу о том, что в ходе рассмотрения дела стороной истца доказан факт публикации ответчиком в мессенджере Viber в группах «Барахолка», состоящей из 1 126 участников, и «Услуги Мариинска», состоящей из 321 участника, сообщения «Внимание работают мошенники!!!!!...» с приложением фотографии истца», - говорится в решении суда . Также суд указал, что вопреки доводам стороны ответчика, в данном сообщении отсутствуют языковые маркеры субъективной оценки. При этом на момент публикации сообщения истец к какой-либо ответственности за совершение преступлений и действий, противоречащих закону, не привлекалась.

В результате суд признал не соответствующими действительности, а также порочащими честь и достоинство Марии Симоненко сведения, опубликованные Анфисой Климовой. Ответчик обязана выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и судебные расходы в размере 35 тысяч 300 рублей.

Также Анфиса Климова обязана опубликовать опровержение указанных выше сведений в форме сообщения с его размещением в тех же группах «Барахолка» и «Услуги Мариинска» мессенджера Viber.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев