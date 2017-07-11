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Футбол на севере Кузбасса

На базе спортивного комплекса «Юность» поселка Тяжинский состоялись зональные отборочные игры по футболу VIII Всекузбасских летних сельских спортивных игр.
С приветственным словом к спортсменам обратились председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин и начальник отдела военного комиссариата Кемеровской области по Тисульскому и Тяжинскому районам Иван Васильевич Жилин.
В соревнованиях приняли участие 9 команд севера Кузбасса из Тяжинского, Яшкинского, Чебулинского, Яйского, Ижморского, Мариинского, Юргинского, Топкинского и Тисульского районов.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/07/2017
Спорт
Тяжин
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Новости Кузбасса

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