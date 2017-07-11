Футбол на севере Кузбасса

В центре Кемерова близ ТЦ «Променад 3» обнаружили тело мертвой женщины Сообщается, что в центральной части Кемерова близ торгового комплекса «Променад 3» местные жители...

Беловчанин заработал на найденном на крыше оружии Кузбассовец выдал гвардейцам четыре электродетонатора и тротиловую шашку. Беловчанин сообщил о...

Похолодание в Кемеровской области продержится до выходных В четверг, 13 июля, Кемеровская область окажется в теплом секторе циклона, поэтому температура...