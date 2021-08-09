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Футболисты кемеровского СОБР стали победителями по мини-футболу

В Кемерове прошел Чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по мини-футболу среди сотрудников подразделений силового ведомства.

В спортивных соревнованиях приняли участие сотрудники СОБР, ОМОН, а также команда управления вневедомственной охраны Росгвардии. Всего в состязаниях приняли участие 36 стражей правопорядка.

В результате упорной борьбы лучшими футболистами чемпионата стали офицеры специального отряда быстрого реагирования «Символ». Серебро взяли сотрудники вневедомственной охраны. Тройку победителей замкнули бойцы кемеровского ОМОН.

Участникам организаторы вручили ведомственные награды.

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kuzbassnews.ru
09/08/2021
Спорт
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