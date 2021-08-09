Футболисты кемеровского СОБР стали победителями по мини-футболу

Губернатор Кузбасса наградил гимнастку Анастасию Ильянкову «Наградить серебряным нагрудным знаком «Кузбасс» Ильянкову Анастасию Андреевну», — под бурные...

В Кузбассе мужчина сообщил о вымышленном преступлении, чтобы отомстить супруге В полицию Новокузнецка обратился местный житель и сообщил, что его супруга ведет себя неадекватно и...

«Родовое поместье» с сауной и джакузи продается в Кемерове за 23 млн рублей Собственник выставил на продажу в Интернете кемеровский коттедж, который, по его словам, является...