Футболисты кемеровского СОБР стали победителями по мини-футболу

В Кемерове прошел Чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по мини-футболу среди сотрудников подразделений силового ведомства.
В спортивных соревнованиях приняли участие сотрудники СОБР, ОМОН, а также команда управления вневедомственной охраны Росгвардии. Всего в состязаниях приняли участие 36 стражей правопорядка.
В результате упорной борьбы лучшими футболистами чемпионата стали офицеры специального отряда быстрого реагирования «Символ». Серебро взяли сотрудники вневедомственной охраны. Тройку победителей замкнули бойцы кемеровского ОМОН.
Участникам организаторы вручили ведомственные награды.
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