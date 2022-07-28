Футболисты «Южного Кузбасса» приняли участие в турнире памяти Опекунова

В Междуреченске прошел традиционный турнир по мини-футболу памяти почетного гражданина города, бывшего директора ГОФ «Томусинская» Анатолия Алексеевича Опекунова. Соревнования учреждены руководством «Южного Кузбасса» (входит в Группу «Мечел»). На поле встретились восемь команд угольных предприятий Междуреченска и Мысков и администрации Междуреченска.

Участники разделились на две подгруппы и сыграли одновременно на четырех полях один тайм длительностью 15 минут. Лидеры отборочных матчей –управление «Южного Кузбасса», ОФ «Красногорская», ЦОФ «Сибирь» и ЦОФ «Кузбасская» – вышли в полуфинал.

В первом полуфинале ЦОФ «Сибирь» сыграла с ОФ «Красногорская» со счётом 3:1 в свою пользу. Во втором ЦОФ «Кузбасская» выбила победу у управления «Южного Кузбасса» с минимальным отрывом, счет 1:0.

По итогам финальных матчей победителями турнира стали футболисты ЦОФ «Сибирь», сыграв с ЦОФ «Кузбасская» со счётом 2:0. Бронзовый призер - управление «Южного Кузбасса» одержали победу над командой ОФ «Красногорская» со счетом 3:1. Заслуженное серебро – у ЦОФ «Кузбасская».

Спортивный праздник закончился награждением. Все команды-участницы получили почётные грамоты, призерам вручили кубки. Лучшим вратарём турнира признан работник управления «Южного Кузбасса» Василий Ишков. Лучшие игроки – Александр Байлагашев (ЦОФ «Кузбасская») и Валерий Куприн (ЦОФ «Сибирь»).

«Возрождаем спортивные мероприятия «Южного Кузбасса» после двухлетнего перерыва. В этом году в компании уже состоялись турниры по волейболу и мини-футболу, лыжная гонка. Готовимся к традиционной летней спартакиаде», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.