Гала-концерт «Студенческая весна в Кузбассе — 2021» пройдет в Кемерове

Итоги областного фестиваля подведут сегодня в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова. В этом году он посвящен 300-летию Кузбасса.
Студенты из семи вузов и 11 городов региона в этом году представили около 450 творческих номеров по девяти направлениям: «Инструментальное исполнение», «Мода», «Вокальное», «Оригинальный жанр и цирк», «Танцевальное», «Театральное», «Видео», «Журналистика» и впервые были представлены работы в направлении «Стрит-арт».
На заключительном гала-концерте фестиваля огласят тройку финалистов в направлении «Концертная программа», а также в общекомандном зачете. Кроме того, будет вручена специальная награда «Легенда Студенческой весны» за особый вклад в развитие фестивального движения в Кузбассе.
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