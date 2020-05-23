Галина Апанасова из Ленинска-Кузнецкого отметила 90-летний юбилей

Галина Кирилловна родилась в многодетной семье в деревне Аил (сегодня – территория Крапивинского района Кемеровской области). Во время Великой Отечественной войны училась в Ажендаровской школе Крапивинского района. Потом работала на животноводческой ферме дояркой. Общий трудовой стаж Галины Кирилловны – 36 лет.

В 1980 году вышла на заслуженный отдых и переехала в Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ. Сейчас проживает в поселке Восходящий.

С супругом воспитала шестерых детей. Сейчас у Галины Кирилловны –11 внуков, 19 правнуков и праправнук. Награждена медалью «Материнской славы» I и II степени.

Представители администрации муниципального округа передали долгожительнице поздравления от губернатора Сергея Цивилева и главы муниципального округа Евгения Никитина.