Галина Васильевна Вичканова уже 13 лет в Калтане руководит работой клуба любителей сада и огорода «Ягодка», членами которого являются представители старшего поколения. На своих заседаниях за чашкой душистого лесного чая единомышленники обмениваются секретами по выращиванию цветов, плодово-ягодных и овощных культур, дают друг другу полезные советы, делятся рецептами по переработке урожая, обсуждают события, которые происходят в стране и за рубежом.
Ежегодно осенью в Калтане проходит праздник урожая, на котором члены клуба удивляют жителей необычными цветами, овощами и фруктами, выращенными с любовью на своих приусадебных участках.
За активный многолетний труд и большой вклад в развитие садоводства и огородничества Г. В. Вичканова награждена почетным знаком «Лучший садовод Кузбасса», вручение которого состоялось в Кемерово в середине марта.
Отметим, что эта областная награда учреждена коллегией администрации Кемеровской области в октябре 2017 года. Знак выполнен в форме грозди ягод черной смородины, покрыт эмалью и золотом высшей пробы. Этой наградой отмечаются кузбассовцы, которые внесли значительный вклад в развитие садоводства и огородничества Кемеровской области, разработку новых сортов плодово-ягодных, овощных и декоративных культур, технологий их возделывания, а также за освоение пустующих земель, развитие инфраструктуры существующих садоводческих обществ.
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Комментарии
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