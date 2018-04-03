Комментарии

Галина Васильевна Вичканова уже 13 лет в Калтане руководит работой клуба любителей сада и огорода «Ягодка», членами которого являются представители старшего поколения. На своих заседаниях за чашкой душистого лесного чая единомышленники обмениваются секретами по выращиванию цветов, плодово-ягодных и овощных культур, дают друг другу полезные советы, делятся рецептами по переработке урожая, обсуждают события, которые происходят в стране и за рубежом.

Ежегодно осенью в Калтане проходит праздник урожая, на котором члены клуба удивляют жителей необычными цветами, овощами и фруктами, выращенными с любовью на своих приусадебных участках.

За активный многолетний труд и большой вклад в развитие садоводства и огородничества Г. В. Вичканова награждена почетным знаком «Лучший садовод Кузбасса», вручение которого состоялось в Кемерово в середине марта.

Отметим, что эта областная награда учреждена коллегией администрации Кемеровской области в октябре 2017 года. Знак выполнен в форме грозди ягод черной смородины, покрыт эмалью и золотом высшей пробы. Этой наградой отмечаются кузбассовцы, которые внесли значительный вклад в развитие садоводства и огородничества Кемеровской области, разработку новых сортов плодово-ягодных, овощных и декоративных культур, технологий их возделывания, а также за освоение пустующих земель, развитие инфраструктуры существующих садоводческих обществ.