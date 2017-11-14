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В Новокузнецком драматическом театре гастроли Саратовского театра драмы

Саратовский театр драмы им. И.А.Слонова представит на сцене Новокузнецкого драматического театра четыре спектакля.

Три спектакля для взрослых: драму «Живой труп», пьесу «ПА-ДЕ-ДЕ» и сентиментальную комедию «Частная жизнь». А для маленьких зрителей подготовлен один волшебный и романтичный спектакль: «Серебряная сказка».

Эти гастроли носят характер обменных гастролей, в это время артисты нашего театра представят свои работы на сцене Саратовского государственного академического театра драмы.

 

17 ноября

«Живой труп» 18+

18 ноября

«Серебряная сказка» 6+

«ПА-ДЕ-ДЕ» 16+

19 ноября

«Серебряная сказка» 6+

«Частная жизнь» 16+

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/11/2017
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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