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Газета «Калтанский вестник» снова в числе победителей

Второй год подряд редакция газеты «Калтанский вестник» становится обладателем знака отличия «Золотой фонд прессы». По итогам экспертизы СМИ, проведенной компетентным жюри в составе О.А. Дмитриева, к.ф.н., доцента кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ, А.В. Колесниченко, доцента кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ, В.Н. Бойко, учебного мастера кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ, Д.С. Ильченко, научного сотрудника кафедры периодической печати, сотрудника проблемной НИЛ изучения актуальных проблем журналистики, газете присвоена II степень. Это значит, что из 90 возможных баллов было набрано от 60 до 79 баллов. В экспертизе участвовали 20 экземпляров газеты, по два номера за первые 10 месяцев 2017 года. Отмечено, что в газете публикуются сложные материалы (очерки, специальные репортажи, аналитические статьи), наличие связи с читателями, молодежной и детской тематики.

Для справки. Из периодических изданий Кемеровской области такую награду также получила газета «Кузнецкий рабочий» г. Новокузнецк.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
12/01/2018
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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