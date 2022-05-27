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«Газпром газораспределение Томск» начал подготовку к следующему отопительному сезону

«Газпром газораспределение Томск» начал подготовку к осенне-зимнему периоду 2022/2023. Работы будут выполнены в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской областях и в Республике Алтай. На территории ответственности «Газпром газораспределение Томск» находится более 7,2 тыс. км газопроводов.

Комплекс мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону включает текущий и капитальный ремонт газопроводов, техническое обслуживание запорной арматуры, оборудования автоматических систем управления, ремонт пунктов редуцирования газа, средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов от коррозии.

В частности, компания планирует заменить 27 пунктов редуцирования газа со значительным сроком эксплуатации на современное оборудование. 127 изношенных отключающих устройств на газопроводах будут заменены на современные шаровые краны российского производства с длительным сроком эксплуатации.

Также компания заменит 45 станций катодной защиты на оборудование с улучшенными техническими характеристиками, что позволит повысить надежность защиты газопроводов от электрохимической коррозии.

Специалисты проведут техническое обследование 350 км подземных газопроводов, выполнят техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности газопроводов, достигших установленного проектной документацией срока эксплуатации.

Все работы газораспределительная компания выполняет с применением оборудования и материалов отечественного производства.

«Запланированный комплекс мероприятий позволит исключить риски возникновения технологических нарушений на объектах газораспределительной системы и обеспечить надежность газоснабжения потребителей в осенне-зимний период», – рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром газораспределение Томск» Владимир Таушканов.

Экономика
kuzbassnews.ru
27/05/2022
Экономика
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