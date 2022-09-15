«Газпром газораспределение Томск» завершил подготовку к новому отопительному сезону

Компания «Газпром газораспределение Томск» завершила подготовку системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

На территории ответственности «Газпром газораспределение Томск» находится более 7,3 тыс. км газопроводов в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской областях и в Республике Алтай.

Во всех регионах присутствия компания выполнила текущий и капитальный ремонт газопроводов, техническое обслуживание запорной арматуры, оборудования автоматических систем управления, ремонт пунктов редуцирования газа, средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов от коррозии.

В частности, компания заменила 27 пунктов редуцирования газа со значительным сроком эксплуатации на современное оборудование. 163 изношенных отключающих устройства на газопроводах заменены на современные шаровые краны российского производства с длительным сроком эксплуатации.

Кроме того, компания выполнила капитальный ремонт 45 станций катодной защиты, что позволит повысить надежность защиты газопроводов от электрохимической коррозии.

Специалисты провели техническое обследование 366 км подземных газопроводов, выполнили техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности газопроводов, достигших установленного проектной документацией срока эксплуатации.

Все работы газораспределительная компания выполнила с применением отечественных материалов и оборудования.

Производственные подразделения ООО «Газпром газораспределение Томск» подготовили 275 единиц автомобильной и специальной техники к зимним условиям эксплуатации, выполнили доукомплектование аварийного запаса материалов и оборудования, корректировку маршрутных карт, проверку охранно-пожарной сигнализации. Усилена работа с потребителями по пропаганде безопасного использования газа.

«Компания завершила подготовку к осенне-зимнему периоду полностью и в установленный срок. Выполненный комплекс мероприятий позволит исключить риски возникновения технологических нарушений на объектах газораспределительной системы и обеспечить надежность газоснабжения потребителей в осенне-зимний период», – отметил заместитель главного инженера ООО «Газпром газораспределение Томск» Сергей Савиных.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Томск»