«Газпром межрегионгаз Кемерово» призывает своих абонентов быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников

В «Газпром межрегионгаз Кемерово» поступают сведения от жителей газифицированных домов Кемерова о визитах людей, выдающих себя за сотрудников газовых служб и навязчиво предлагающих проверить газовое оборудование, а затем приобрести новое и установить газовый счетчик.

«Газпром межрегионгаз Кемерово» призывает своих абонентов быть бдительными и напоминает о правилах проведения техобслуживания оборудования.

Во-первых, проверки и техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) производятся только с предварительным уведомлением абонента, либо по заявке абонента.

Во-вторых, ТО ВДГО/ВКГО имеют право осуществлять только сотрудники специализированных организаций, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание. Вы вправе потребовать служебное удостоверение, основной документ, удостоверяющий личность – паспорт, а также обратиться в специализированную организацию по телефону, указанному в договоре на ТО ВДГО/ВКГО.

В-третьих, для жителей многоквартирных домов, где газ используется в целях приготовления пищи, установка газового счетчика не обязательна и производится только по желанию абонента силами специализированной организации, с которой у абонента заключен договор на ТО ВДГО/ВКГО.

В случае возникновения сомнений, всегда можно обратиться по телефонам абонентского отдела «Газпром межрегионгаз Кемерово» (3842) 45-00-35, 65-65-56, либо по телефону 04 (112 для мобильной связи) в аварийную газовую службу «Газпром газораспределение Томск».

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Кемерово»