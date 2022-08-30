Житель Кузбасса осуждён за противоправные действия в отношении сотрудника полиции

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, за удар в лицо участкового уполномоченного полиции и за угрозу применения насилия в его адрес 29-летнему жителю Мариинска назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с аналогичным испытательным сроком.

Преступление было совершено в конце ноября прошлого года после того, как подсудимый, находясь в агрессивном состоянии, устроил скандал в доме своей бабушки. В результате бабушка подсудимого спряталась от внука у соседей, которые и вызвали сотрудников полиции.

На сигнал прибыли участковый уполномоченный полиции с напарником. Когда они разговаривали с бабушкой подсудимого, последний снова повёл себя агрессивно, оскорбляя представителей власти. В ходе своего противоправного поведения подсудимый нанёс участковому уполномоченному полиции удар кулаком в лицо, крича «Где мой нож? Дай, я его зарежу». После этого к подсудимому были применены спецсредства – наручники и он был задержан.

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в совершённом преступлении. Также его вина была подтверждена в ходе судебного разбирательства как показаниями потерпевшего и свидетелей, так и письменными доказательствами.

Суд квалифицировал действия подсудимого по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, а также совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, постановив считать его условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Также он обязан возместить в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде оплаты труда защитника в ходе предварительного следствия в размере немногим более 15 тысяч рублей.

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