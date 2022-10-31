Генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав и ветеранов вневедомственной охраны Росгвардии с юбилеем образования службы

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов подразделений вневедомственной охраны с 70-летним юбилеем образования службы.

Глава ведомства подчеркнул, что за семь десятилетий служба обрела передовой статус и безупречный авторитет как в профессиональном сообществе, так и среди граждан страны.

Главнокомандующий отметил, что, активно используя достижения научно-технического прогресса в сочетании с оптимальным развитием организационного построения, подразделения вневедомственной охраны последовательно добились не только лидирующих позиций в сфере охранной деятельности, но и стали одним из важнейших элементов государственной системы обеспечения национальной безопасности.

Директор Росгвардии поблагодарил всех сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии за безупречную службу, профессионализм и верность служебному долгу. Он заверил, что руководство ведомства продолжит уделять самое пристальное внимание развитию охранных подразделений, в том числе реализуя проекты цифровой трансформации войск.

Особые слова признательности в день юбилея службы генерал армии Виктор Золотов адресовал ее ветеранам.

Директор Росгвардии пожелал сотрудникам вневедомственной охраны, ветеранам, их родным и близким крепкого здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных достижений и мирного неба над головой.

Фото: Росгвардия