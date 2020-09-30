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Герб и флаг Кузбасса внесены в Государственный геральдический регистр

Теперь символы Кузбасса официально признаны государством и на федеральном уровне охраняются юридически.

Утвержденный в 2002 году герб области не был внесен в Государственный геральдический регистр РФ, так как содержал ряд нарушений геральдических правил. Работа над обновлением символики Кузбасса велась с августа 2019 года. Для создания нового герба была сформирована комиссия, в которую вошли кузбасские историки, геральдисты, общественники, представители научно-культурного сообщества.

Всего рассмотрено более 20 вариантов герба. Комиссия остановила свой выбор на одном из них, сохраняющем историческую преемственность используемого в течение 17 лет привычного для кузбассовцев герба, и соответствующем геральдическим требованиям.

Проект обновленного герба прошел общественное обсуждение в муниципальных образованиях. Также новый герб Кузбасса поддержали более 74% участников онлайн-голосования.
Закон, изменивший символику региона, был принят на сессии законодательного собрания 26 февраля 2020 года. После этого в Государственный геральдический Совет при Президенте Российской Федерации были направлены необходимые материалы для регистрации герба и флага Кузбасса.

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kuzbassnews.ru
30/09/2020
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