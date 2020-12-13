Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Герои любимых мультфильмов «поселились» в кемеровском дворе

В Кемерово активисты дома на ул. Севастопольской под руководством Любови Кодинцевой совместно с РЭУ-22 подготовили прекрасный подарок к Новому году – построили сказочный городок. 

Одиннадцать ледовых фигур, среди которых герои популярных и любимых мультфильмов и народных сказок: Карлсон, Лисичка и Колобок, Петрушка, Черт, Снеговик и Дедушка Мороз, а также другие персонажи – «поселились» во дворе.

Ежегодно талантливые активисты меняют тематику снежного городка, увеличивая количество сказочных персонажей.

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/12/2020
Общество
Топ
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке двое «сканерщиков» пойдут под суд после 11 краж у автомобилисток
В полицию Новокузнецка осенью участились обращения по поводу краж из автомобилей. Схема была одна....
В Новокузнецке ПАЗик замаскировали под «Волгобас»
Жители Новокузнецка стали гадать, зачем пошли на такой маркетинговый ход. Одни вспомнили слова мэра...
Власти Кузбасса ответили на вопрос о выходном дне 31 декабря
Почти четверть российских регионов решила сделать 31 декабря официальным выходным днём. По данным...
Сергей Цивилев подписал новое распоряжение из-за коронавируса в Кузбассе
Губернатор Кузбасса подписал новое распоряжение, которое касается ситуации с коронавирусом в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus