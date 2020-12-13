Герои любимых мультфильмов «поселились» в кемеровском дворе

В Кемерово активисты дома на ул. Севастопольской под руководством Любови Кодинцевой совместно с РЭУ-22 подготовили прекрасный подарок к Новому году – построили сказочный городок.

Одиннадцать ледовых фигур, среди которых герои популярных и любимых мультфильмов и народных сказок: Карлсон, Лисичка и Колобок, Петрушка, Черт, Снеговик и Дедушка Мороз, а также другие персонажи – «поселились» во дворе.

Ежегодно талантливые активисты меняют тематику снежного городка, увеличивая количество сказочных персонажей.