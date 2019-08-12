Герои не играют, они совершают поступки: кузбасские энергетики помогли маленькому подопечному фонда «Счастье детям»

«Игры героев» — это экстремальный вид активного командного отдыха для самых отважных. Благотворительный фонд «Счастье детям» проводит подобные чемпионаты с целью оказать адресную помощь ребенку, который нуждается в дорогостоящем лечении. В этом году кузбасские энергетики впервые стали «героями», которым, как оказалось, и моря по колено, и даже самые сложные испытания по плечу. В буквальном смысле, пройдя огонь, воду и медные трубы, энергогерои получили неподдельные эмоции, заряд адреналина, а самое главное -помогли маленькому Арексону приблизиться к мечте: начать курс лечения, который поможет ему выздороветь.

«Стремление к победе уходит на второй план, в первую очередь мы хотим помочь в лечении ребенка, - рассказывает участник соревнований, начальник отдела организации ремонтов Вячеслав Старшинов. – Хотя спортивный азарт никто не отменял. Испытания, которые подготовили для нас организаторы, – настоящая проверка на прочность каждого участника. Выйти сухими из воды не получилось, зато мы помогли ребенку, который мечтает однажды проснуться абсолютно здоровым».

Подобные спортивные события – не просто состязание за главный приз, а настоящее объединение добрых сердец для одного большого дела. Здесь неважно, сколько ты прошел испытаний, выиграл или проиграл. Ты герой, если помог тому, кто в этом нуждается.