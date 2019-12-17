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Глава Кемерова наградил подшефных Росгвардии за добровольческую деятельность

    В областной столице прошел II Бал добровольцев. На нем чествовали юных кемеровчан, участвующих в добровольческой деятельности. На мероприятие были приглашены более 300 представителей молодежных организаций, волонтёрских объединений, студенческих профильных отрядов, добровольческих бригад. Почетными гостями стали и курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь».

    Глава Кемерова Илья Середюк вручил подшефным Росгвардии благодарственные письма за активное участие в общественной жизни города. Кроме этого, курсант Александр Гнусин был награжден памятной медалью за особый вклад в развитие молодежной политики, а курсант Григорий Афанасьев признан лучшим волонтером в сфере гражданского патриотического направления. 

    В завершении вечера подшефные Росгвардии продемонстрировали свои умения в исполнении классического бального танца.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
17/12/2019
Общество
Кемерово
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