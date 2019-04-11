Глава Кемерово проверил, как наносят разметку в городе ночью

В кемеровском посёлке Пионер загорелась «Волга» Утром 11 апреля в жилом районе Пионер загорелся автомобиль «Волга».

Экс-глава налоговой станет омбудсменом в Кузбассе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала назначение...

Фильмы для взрослых начали снимать в Кемерове рядом с местным вузом По словам девушки, съемочная студия находится рядом с крупным кемеровским вузом, что может быть...