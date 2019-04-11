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Глава Кемерово проверил, как наносят разметку в городе ночью

Илья Середюк проехал по Кемерово и проверил, как наносят разметку в ночную смену.

Глава города встретился с дорожниками и поставил перед ними задачу ускорить темпы нанесения разделительных линий и «зебр».

 

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
11/04/2019
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