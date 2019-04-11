Глава Кемерово проверил, как наносят разметку в городе ночью

Loading...
Илья Середюк проехал по Кемерово и проверил, как наносят разметку в ночную смену.
Глава города встретился с дорожниками и поставил перед ними задачу ускорить темпы нанесения разделительных линий и «зебр».
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Утром 11 апреля в жилом районе Пионер загорелся автомобиль «Волга».
|
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала назначение...
|
По словам девушки, съемочная студия находится рядом с крупным кемеровским вузом, что может быть...
|
В Чебулинском районе временно запретили эксплуатацию грузового автомобиля КамАЗ из-за слишком...