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Глава Ленинск-Кузнецкого района ушел в отставку

Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого района принял отставку главы района Алексея Харитонова по собственному желанию. Отставка принимается с понедельника 23 апреля.

Ожидается, что Харитонов станет заместителем губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу.

Политика
Топ
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
20/04/2018
Политика
Топ
Ленинск-Кузнецкий

Комментарии

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20/04/2018
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