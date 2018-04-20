Комментарии

В Кемерове суд приостановил работу канатных дорог на Люскусе Рудничный районный суд Кемерова признал ООО «Люскус Тур» виновным в создании угрозы жизни и...

На выборы губернатора Кузбасса «ЕР» выдвинула две кандидатуры Как сообщается на сайте реготделения «ЕР», в результате были выдвинуты две кандидатуры: врио...

Глава Ленинск-Кузнецкого района ушел в отставку В четверг, 19 апреля, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого района принял отставку главы...