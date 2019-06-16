Глава Мысков подал в отставку

14 июня глава Мысков Дмитрий Иванов объявил о решении уйти в отставку.
Причины такого решения указываются, как личные.
"В понедельник состоится сессия городского Совета народных депутатов, которая должна будет утвердить мою отставку, - сообщил Дмитрий Иванов. - Я ухожу со спокойной душой. Для города я сделал всё, что мог. Хочу сказать cпасибо всем горожанам, кто меня поддерживал и кто критиковал. Работа была конструктивная, совместная. Желаю городу дальнейшего процветания. А горожанам – здоровья, успехов и удачи во всём".
Фото: официальный сайт Мысковского городского округа
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