Глава Россетей на Всероссийском совещании подвел итоги прохождения компанией осенне-зимнего периода

Генеральный директор холдинга «Россети» Андрей Рюмин отчитался об итогах прохождения отопительного сезона 2020–2021 годов в регионах России. Заседание прошло под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

В своем докладе Андрей Рюмин отметил, что в 2020 году компания удовлетворительно прошла сезон максимальных нагрузок благодаря эффективной реализации ремонтной программы. На случай восстановительных работ Россети подготовили 9850 бригад, 47680 энергетиков, 23977 единиц спецтехники и 6136 резервных источников энергии.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов прокомментировал: «В целом энергетики во всех филиалах холдинга в полной мере справились и с сильнейшими снегопадами, когда за сутки выпала месячная норма осадков, и с ледяными штормами с ураганными порывами ветра, и с тайфунами и циклонами, с резкими перепадами температуры, удовлетворительно пройдя сезон максимальных нагрузок».

В филиале ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» по итогам осенне-зимнего периода также зафиксировано улучшение показателей надежности. Число технологических нарушений в сетях напряжением 0,4-110 киловольт снизилось на 26,8 процентов по сравнению с сезоном 2019-2020. В Кузбассе в полной готовности находились 28 резервных источника электроснабжения общей мощностью 4,6 мегаватта. Благодаря реализации производственных программ, оперативному реагированию персонала, грамотно принятым решениям, энергетикам удалось снизить количество отключений, связанных со стихийными природными явлениями.

Подготовка к следующему ОЗП уже стартовала. В 2021 году Кузбасский филиал Россети Сибирь направит на финансирование ремонтной программы 635 млн рублей.