Глава Тайги скрывал от горожан информацию об опасной воде

В отношении 54-летнего главы Тайгинского городского округа, подозреваемого в сокрытии информации о загрязнении воды, возбуждено уголовное дело.
В феврале 2017 года главе Тайги была предоставлена информация о повышенном содержании марганца в питьевой воде, подаваемой населению, что представляло опасность для жизни или здоровья людей.
Однако на пресс-конференции градоначальник сообщил, что система фильтрования в городском водоснабжении справляется должным образом и вода пригодна для употребления в пищевых целях. В дальнейшем глава города скрывал от населения сведения об опасности питьевой воды при употреблении. Информация стала известна сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Совместно с территориальным следственным комитетом проведена проверка, информация подтвердилась.
Ранее следственными органами по факту подачи жителям Тайги питьевой воды ненадлежащего качества было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно рассматривается в суде, обвиняемыми проходят генеральный директор и главный инженер МП «Водоканал».
В настоящее время в здании администрации проводятся обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении главы от занимаемой должности. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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