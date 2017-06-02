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Глава Тайги скрывал от горожан информацию об опасной воде

В отношении 54-летнего главы Тайгинского городского округа, подозреваемого в сокрытии информации о загрязнении воды, возбуждено уголовное дело.

В феврале 2017 года главе Тайги  была предоставлена информация о повышенном содержании марганца в питьевой воде,  подаваемой населению, что представляло опасность для жизни или здоровья людей.

Однако на пресс-конференции градоначальник сообщил, что система фильтрования в городском водоснабжении справляется должным образом и вода пригодна для употребления в пищевых целях. В дальнейшем глава города  скрывал  от населения сведения об опасности питьевой воды при употреблении. Информация стала известна сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Совместно с территориальным следственным комитетом проведена проверка, информация подтвердилась.

Ранее следственными органами по факту подачи жителям Тайги питьевой воды ненадлежащего качества  было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно рассматривается в суде, обвиняемыми проходят   генеральный директор и главный инженер МП «Водоканал».

В настоящее время в здании администрации проводятся обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении главы от занимаемой должности. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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kuzbassnews.ru
02/06/2017
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