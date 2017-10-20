Глава Тайги ушел в отставку

20 октября городской Совет народных депутатов Тайгинского городского округа принял отставку главы города Юрия Шелковникова по собственному желанию. Исполняющей обязанности мэра назначена первый заместитель главы Елена Кокорчук.
Теперь уже бывший глава Тайги находится под следствием из-за сокрытия информации о загрязнении питьевой воды в городе марганцем. Из-за обнаружения в водопроводной воде марганца, в тайге в 2017 году дважды вводился режим ЧС.
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