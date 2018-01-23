Глава Тисульского района ушла в отставку

После аварии на котельной в поселке Белогорск, из-за которой, в сорокоградусные морозы была снижена подача тепла в детский сад, школу и жилые дома поселка, глава Тисульского района Вера Хисамова написала заявление об увольнении.
Совет народных депутатов Тисульского района принял отставку главы муниципалитета.
Исполняющим обязанности главы Тисульского района назначен первый заместитель Геннадий Шарнин.
Вера Хисамова руководила Тисульским районом с 2013 года. В заявлении об увольнении указывается причина - переход на другую работу.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кемеровчанка во время посещения маникюрного салона похитила у сотрудницы заведения обручальное...
|
В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали посетителя кафе, затеявшего дебош в похищенном пуховике.
|
В Новокузнецке 4 человека пострадали при столкновении «скорой помощи», легкового автомобиля и...
|
38-летняя женщина-пассажир иномарки Toyota Platz погибла в лобовом ДТП (дорожно-транспортном...