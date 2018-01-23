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Глава Тисульского района ушла в отставку

После аварии на котельной в поселке Белогорск, из-за которой, в сорокоградусные морозы была снижена подача тепла в детский сад, школу и жилые дома поселка, глава Тисульского района Вера Хисамова написала заявление об увольнении.

Совет народных депутатов Тисульского района принял отставку главы муниципалитета.

Исполняющим обязанности главы Тисульского района назначен первый заместитель Геннадий Шарнин.

Вера Хисамова руководила Тисульским районом с 2013 года. В заявлении об увольнении указывается причина - переход на другую работу.

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kuzbassnews.ru
23/01/2018
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