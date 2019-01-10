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Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провел аппаратное совещание

В ходе совещания главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. В учреждениях культуры прошли все запланированные новогодние мероприятия. Сейчас в сельских клубах и Домах культуры идет подготовка к проведению единого клубного дня, посвящённого празднованию Старого Нового года.
Новогодние каникулы прошли в районе без крупных происшествий. Порыв водопровода в поселке Итатский оперативно устранили работники коммунальной службы. В селе Преображенка в водной скважине заменили вышедший из строя глубинный насос.
На каникулах во всех территориях проводились рейды по многодетным семьям. В социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних дети не поступали. На сегодняшний день там находятся 15 ребятишек. По заявке группы инвалидов из поселка Нововосточный управлением социальной защиты населения была организована их доставка на Рождественскую службу в Преображенском храме поселка Тяжинский.
Глава района Сергей Николаевич Кошкин поручил главам городских и сельских поселений еще раз провести проверку соблюдения противопожарных правил в неблагополучных семьях. С. Н. Кошкин поблагодарил все службы и глав поселений за добросовестную работу в период новогодних каникул.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/01/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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