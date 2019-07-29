Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провел аппаратное совещание

Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. В Новопреображенке отпраздновали День села. В поселке Тяжинский комиссией приняты отремонтированные автодороги по улицам Тельмана, Октябрьская и Южная.

В поселке Листвянка за счет спонсорских средств, проведут реконструкцию мемориального комплекса земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В селе Новоподзорново в рамках инициативного бюджетирования с 1 августа 2019 года начнутся работы по огораживанию кладбища.

Для модернизации клуба Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский поступило световое и музыкальное оборудование. Также здесь в ближайшее время начнутся работы по установке детской игровой площадке. В районе ведется подготовительная работа по организации выезда областного передвижного маммографа. За две недели планируется обследовать более 2 тысяч женщин.

Глава района Сергей Николаевич Кошкин поручил главам поселений и руководителям служб к 95-летию Тяжинского района (4 сентября) навести порядок в территориях. Для этого еженедельно будут проводиться субботники.