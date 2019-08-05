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Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провел аппаратное совещание

Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. В поселениях регулярно проводится патрулирование мест отдыха населения у воды.
В поселке Итатский возле школы в ближайшее время будет смонтирована детская игровая площадка. В поселке Тяжинский к монтажу такой площадки уже приступили (по областной акции «100 детских площадок»). Также в районном центре в плановом порядке продолжается реконструкция площади Победы.
В селе Сандайка проведено межевание земли под фельдшерско-акушерский пункт. В поселке Листвянка начаты работы по реконструкции мемориала землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В Листвянской средней школе практически завершены работы по организации центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который направлен на формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. В селе Новоподзорново ведется ремонт котельной.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/08/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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