Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провел аппаратное совещание

Главы городских и сельских поселений доложили о состоянии дел в территориях, руководители служб рассказали о текущей работе. В районе продолжается работа по инициативному бюджетированию.

В ближайшие дни в Тяжинскую районную больницу поступит новый цифровой рентгеновский аппарат. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» Центр социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района получил новый специализированный автомобиль. Для доставки на обследование в поликлинику жителей старше 65 лет автомобиль на базе Газель Next пассажировместимостью 10 человек оборудован подъемником и местами для крепления инвалидных колясок.

18-19 октября 2019 года в Тяжинском районном Доме культуры «Юбилейный» пройдет областной фестиваль театральных самодеятельных коллективов. Группы школьников из Тяжинского муниципального района отправились на экскурсии в города Москва и Санкт-Петербург.