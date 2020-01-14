Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провел аппаратное совещание

Руководители служб доложили о положении дел. В праздничные дни крупных происшествий отмечено не было. В городских и сельских поселениях для местных жителей прошли развлекательные новогодние программы.
Начальник архивного отдела администрации Тяжинского муниципального района Оксана Викторовна Симахина осветила вопрос «О порядке сдачи в районный архив документов при ликвидации администраций городских и сельских поселений».
Заместитель главы района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова рассказала о проведении в муниципалитете 18-27 января 2020 года Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
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