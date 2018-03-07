Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провел расширенное аппаратное совещание

В работе совещания приняли участие главы городских и сельских поселений, а также руководители организаций всех форм собственности.

Рассмотрен ряд вопросов: «Организация мероприятий по уборке и вывозу снега, очистке от наледи и сосулек зданий учреждений и организаций», «О ситуации на рынке труда в Тяжинском муниципальном районе. Мероприятия, предложения направленные на повышение уровня занятости населения района», «О мероприятиях, проводимых на территории Тяжинского района в поводковый период 2018 года», «Клещевой энцефалит. План профилактических мероприятий», «О страховании имущества на случай подтопления (паводка), пожара, клещевого энцефалита» и другие.

Главы городских и сельских поселений доложили о готовности всех 42-х избирательных участков к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. В этот день на избирательных участках пройдут различные мероприятия: дегустация блюд национальной кухни народов России, выставки произведений мастеров декоративно-прикладного искусства, детские игровые программы, спортивные мероприятия, ярмарки, концерты и конкурсы. На избирательных участках можно будет приобрести семена, садово-огородный инвентарь или получить талон на парикмахерские услуги со скидкой. Ребятишек в день выборов Президента Российской Федерации здесь бесплатно угостят мороженым.