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Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провел заседание КЧС

Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев ввел по всему региону режим повышенной готовности в связи с высоким классом пожароопасности.
В связи с установлением сухой, ветренной погоды, возрастанием опасности возникновения природных пожаров, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о введении повышенной готовности и мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Тяжинского муниципального района в период особого противопожарного режима 2019 года.
Руководители предприятий и организаций, главы поселений Тяжинского муниципального района приведут аварийно-спасательные формирования и аварийно-восстановительные бригады в готовность к действиям по предназначению. Будет организовано заполнение имеющихся дополнительных мобильных емкостей водой и подготовка их к экстренному реагированию при возникновении ЧС, связанных с пожарами.
На период выходных и праздничных дней создадим дополнительные группы по оперативному реагированию на лесные пожары, палы травы. Будет ужесточен контроль за несанкционированными свалками мусора, а также за неконтролируемыми сжиганиями сухой растительности на приусадебных участках. Кроме того продолжится информирование населения по противопожарной тематике в СМИ и через громкоговорители.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/05/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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