Глава Тяжинского района ушел в отставку

Мэр кузбасского города Белово принял участие в субботнике Как стало известно EVO-RUS.COM, мэр города Белово Кемеровской области Алексей Курносов накануне,...

В Кузбассе за сутки COVID-19 заболели 58 человек Всего с начала пандемии в Кузбассе было выявлено 33 846 случаев COVID-19. Из заболевших 32 873...

Желавший помочь матери уклонист в Кузбассе выплатит штраф за игнорирование военкомата В Междуреченске парня осудили за уклонение от прохождения военной службы. Парень не хотел идти в...