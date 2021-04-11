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Глава Тяжинского района ушел в отставку

Глава Тяжинского района Сергей Кошкин досрочно прекратил свои полномочия по собственному желанию. Решение об этом  было принято на 26-ой внеочередной сессии Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа.

Временно исполняющим обязанности главы Тяжинского округа был назначен первый заместитель Кошкина Виктор Серебров.

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kuzbassnews.ru
11/04/2021
Политика
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