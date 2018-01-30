Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Глава Юргинского района ушел в отставку

Глава Юогинского района Александр Гордейчик ушел в отставку по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, решение было принято на сессии Юргинского районного Совета народных депутатов.

Политика
Топ
Юрга
kuzbassnews.ru
30/01/2018
Политика
Топ
Юрга
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанин громко хлопнул дверью такси и получил в лоб от водителя
В машину сели 19-летний парень и его подруга, однако водитель посчитал, что они слишком громко...
В Кузбассе часть дороги перекрыли из-за подтопления родниковыми водами
В Кузбассе часть дороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» перекрыли из-за подтопления...
Выстрелившему в глаз мужчине из «Осы» кузбассовцу предъявят обвинение
В ближайшее время подозреваемому в преступлении предъявят обвинение.
В Кузбассе в 2020 году пройдет чемпионат мира по парашютному спорту
Президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш сообщил, что решение о выдвижении...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus