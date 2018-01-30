Глава Юргинского района ушел в отставку

Глава Юогинского района Александр Гордейчик ушел в отставку по собственному желанию.
Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, решение было принято на сессии Юргинского районного Совета народных депутатов.
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