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Главной площадкой празднования 300-летия Кузбасса станет Московская площадь

На строительстве Московской площади и прилегающей к ней набережной Томи в Кемерове ежедневно заняты более 150 специалистов и спецтехника. Работы ведутся высокими темпами, большая часть объектов выполнена уже на 80-90%.

«Московская площадь – один из важнейших объектов, который мы создаем к 300-летию Кузбасса. Здесь пройдут основные праздничные торжества. В дальнейшем площадь станет местом проведения всех главных массовых региональных мероприятий, так как одновременно там смогут собираться до 50 тысяч зрителей. Рядом построим четырехэтажный сценический комплекс с залами для занятий творчеством», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Уже полностью готовы свайный фундамент площади и трансформаторная подстанция. На 95% готовы коммунальные сети. Почти завершена отсыпка территории камнем, установлены фундаменты опор наружного электроосвещения.

Сейчас ведется монтаж несущих металлических конструкций трех аркад на входах – они будут символизировать Москву, Новокузнецк и Кемерово. Параллельно сооружается бетонное основание набережной реки Томь в границах площади. Все работы планируется завершить к празднованию 300-летия Кузбасса. На площади также установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники.

Культура
Общество
kuzbassnews.ru
10/04/2021
Культура
Общество

Новости Кузбасса

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