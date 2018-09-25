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Главой Новокузнецкого района выбран Андрей Шарнин

25 сентября на заседании Совета народных депутатов Новокузнецкого района на должность главы района избран Андрей Шарнин.

Ранее он исполнял обязанности главы района.

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kuzbassnews.ru
25/09/2018
Политика
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Новокузнецк
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