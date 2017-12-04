Главой Тайги избран Михаил Теремецкий

В ХК «Металлург» сменился генеральный директор Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» на своём официальном сайте объявил о назначении нового...

В Кузбассе мужчина с топором напал на соседа из-за громкой музыки Очевидцы рассказали, что конфликт вспыхнул из-за громкой музыки.

Шалость с огнём: в Кузбассе трёхлетний мальчик погиб в горящем доме По данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после тушения огня было обнаружено обгоревшее...