Главой Тайги избран Михаил Теремецкий

4 декабря на сессии Совета народных депутатов Тайгинского городского округа главой муниципального образования избран депутат Совета народных депутатов Тайги четырех созывов, председатель депутатской комиссии по охране прав и свобод граждан, обеспечению законности и правопорядка, Михаил Теремецкий.
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