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Главой Тисульского района избран Дмитрий Панин

На сессии Совета народных депутатов Тисульского района главой района избран Дмитрий Панин.

Панин родился в 1974 году в селе Утинка Тисульского района. В 1998 году с отличием окончил КемГУ по специальности "Физика".

В феврале 2001-го был принят специалистом в отдел молодежной политики и спорта администрации Тисульского района, в 2010 году - назначен начальником отдела.

С сентября 2013 года занимал пост заместителя главы Тисульского муниципального района по социальным вопросам.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
22/03/2018
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