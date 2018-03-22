Главой Тисульского района избран Дмитрий Панин

На сессии Совета народных депутатов Тисульского района главой района избран Дмитрий Панин.
Панин родился в 1974 году в селе Утинка Тисульского района. В 1998 году с отличием окончил КемГУ по специальности "Физика".
В феврале 2001-го был принят специалистом в отдел молодежной политики и спорта администрации Тисульского района, в 2010 году - назначен начальником отдела.
С сентября 2013 года занимал пост заместителя главы Тисульского муниципального района по социальным вопросам.
Фото: пресс-служба АКО
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