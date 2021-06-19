Главой Тяжинского округа избран Виктор Ефремович Серебров

Одним из вопросов повестки дня 30-й очередной сессии Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа был – «Об избрании главы Тяжинского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам».
В ходе заседания каждый из кандидатов на должность главы Тяжинского муниципального округа представил свою программу развития муниципалитета до 2025 года и ответил на вопросы депутатов.
По итогам голосования всех присутствующих депутатов главой Тяжинского муниципального округа избран Виктор Ефремович Серебров. Публичное принесение присяги главы Тяжинского муниципального округа назначено на 23 июня 2021 года.
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