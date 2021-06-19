Главой Тяжинского округа избран Виктор Ефремович Серебров

Опубликовано постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 в Кузбассе Первая аппликация перечисленным категориям граждан должна быть поставлена до 18 июля, вторая — до...

Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Кемеровской области Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту обрушения на шахте "Анжерская-Южная...

Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал новое постановление в связи с COVID-19 16 июня вышло новое постановление Роспотребнадзора Кузбасса в связи с Covid-19, с которым...