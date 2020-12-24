Главврачу Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлане Кудашевой присвоено почетное звание Героя Кузбасса
Высшую награду Кузбасса Светлана Кудашева получила за самоотверженный труд и беззаветное служение людям, за мужество и самообладание при оказании высококвалифицированной медицинской помощи, за преданность избранному делу, профессиональный подвиг и весомый вклад в благородное дело сохранения жизни и здоровья кузбассовцев.
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