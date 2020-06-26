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Глютен из Китая не содержит ГМО

С начала текущего года в адрес предприятия ООО «Альтернатива» Беловского района Кузбасса ж/д транспортом из Забайкальского края поступил глютен кукурузный, производства Китая, объемом 420 тонн. Согласно протоколам испытаний ГМО не выявлено.

Глютен кукурузный представляет собой белковый растительный продукт с высоким содержанием незаменимых аминокислот. Он широко применяется в качестве кормовой добавки для птицы(кур-несушек, цыплят бройлеров) и свиней. Средняя калорийность кукурузного глютена – около 3300 ккал/кг, также содержит комплекс важнейших витаминов (Е, В1, В2, В3, В4, В5, В6), макро- (кальций, фосфор, натрий) и микроэлементов, благодаря чему при добавке курам и свиньям кукурузного глютена основной корм значительно обогащается. Основу глютена составляют белки (протеины). По содержанию протеинов кукурузный глютен эквивалентен рыбной муке. Массовая доля жира – около 3%.

В ходе досмотра сотрудниками государственного ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте установлено соответствие продукции ветеринарным сопроводительным документам и требованиям законодательства Российской Федерации.

Общество
kuzbassnews.ru
26/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

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