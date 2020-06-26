Глютен из Китая не содержит ГМО

С начала текущего года в адрес предприятия ООО «Альтернатива» Беловского района Кузбасса ж/д транспортом из Забайкальского края поступил глютен кукурузный, производства Китая, объемом 420 тонн. Согласно протоколам испытаний ГМО не выявлено.
Глютен кукурузный представляет собой белковый растительный продукт с высоким содержанием незаменимых аминокислот. Он широко применяется в качестве
В ходе досмотра сотрудниками государственного ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте установлено соответствие продукции ветеринарным сопроводительным документам и требованиям законодательства Российской Федерации.
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