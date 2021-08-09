Год с проактивом

Уже год Пенсионный фонд России оформляет ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам без заявлений, в проактивном режиме. Кузбассовцам из указанных категорий не требуется обращаться в клиентские службы ПФР для назначения выплат. Все необходимые действия специалисты фонда совершают самостоятельно на основании сведений из Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ). За этот период проактивно ежемесячную выплату оформили уже 7536 жителей Кемеровской области.

Назначение выплаты производится со дня признания человека инвалидом. Процедура оформления происходит в течение 10 дней с момента поступления в ПФР выписки из Федерального реестра инвалидов об установлении инвалидности. Информирование о назначении человеку ежемесячной денежной выплаты поступает в личный кабинет на портале Госуслуг, на адрес электронной почты либо в смс-сообщении (при наличии сведений об абонентском номере устройства подвижной радиотелефонной связи гражданина).

После получения такого уведомления гражданину требуется только подать заявление «О доставке пенсии и иных социальных выплат». Заполнить его можно дистанционно – в личном кабинете на портале госуслуг или сайте ПФР, а также в клиентской службе Пенсионного фонда или МФЦ. Если же гражданину ранее в ПФР были установлены выплаты, то заявление о доставке направлять не требуется.