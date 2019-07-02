Новости Кузбасса

Сотрудники центра социального обслуживания г. Калтана организовали для своих подопечных экскурсию в одно из живописных мест Таштагольского района – Голубое озеро. Отдыхающим понравилась благоустроенность этих мест – для туристов имеются уютные домики, бани, мангальные зоны, оборудован пляж с прокатом катамаранов. Путешественников также порадовала природа, чистейший горный воздух и необычайная красота самого озера.

Примечательно, что водоем не является природным. Он образовался в результате затопления карьера, имеющего в поперечине более трехсот метров. Берега озера имеют ровные и обрывистые края, его глубина составляет около сорока метров, а вода имеет яркий насыщенный цвет с бирюзовым оттенком.

Отметим, что программа «социального туризма» развивается в Калтане в течение трех лет с целью улучшения качества жизни граждан старшего поколения.