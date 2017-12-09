Гора Солнечная встретила гостей ароматным чаем и веселыми играми

Состоялось открытие зимнего сезона на горе Солнечная в Калтане. Праздник был приурочен к Международному дню чая. Жителей и гостей города развлекали Дед Мороз, Снеговик, старушки-веселушки, сказочные звери и самовар. Взрослые и дети катались с горы на тюбинге и ледянках, участвовали в танцевальном флеш-мобе и веселых конкурсах, соревновались командами в перетягивании каната. Был организован бесплатный чай со сладостями и свежей выпечкой. Желающие могли купить ароматный шашлык, плов и самсу.
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