«Гори ясно - станешь солнцем энергетики»!

В филиале «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» стартовал набор студентов профильных вузов и техникумов в энергоотряды. Уже несколько лет одна из крупнейших электросетевых компаний Сибири предлагает будущим энергетикам официальное трудоустройство с оплатой и перспективу дальнейшей работы на предприятии.

Познакомиться с настоящими профессионалами, получить трудовую книжку и первую зарплату уже на третьем курсе – звучит заманчиво. Не удивительно, что анкеты для потенциальных участников в профильных учебных заведениях разлетаются, как горячие пирожки. В прошлом году в энергоотряд записались 56 бойцов. В этом сезоне их количество, наверняка, увеличится, ведь многие ребята стремятся начать свою карьеру в МРСК Сибири и на очередную практику приходят уже вместе с друзьями.

«Начать трудовой путь в такой престижной компании – мечта, которая вполне может стать реальностью, если вовремя скоординировать свои действия, - рассуждает студентка Кузбасского государственного технического университета Ольга Сафонова – Своими положительными впечатлениями от первой практики я поделилась с ребятами, которые на год младше меня. Они уже заполнили анкету и с нетерпением ждут своего первого рабочего дня. Для меня МРСК Сибири – это не только копилка профессиональных навыков, но и огромное поле для творчества, креатива. Многих студентов «цепляет» именно это – возможность самореализации, саморазвития в кругу профессионалов. Я уверена, если в жизни тебе предоставляется такой шанс, – попасть в команду крупной компании – его нельзя упускать!».

Прошедшие годы показали, что практика создания энергоотрядов полезна как предприятию, так и студентам. Работодатель получает дополнительные рабочие руки в летнее время, когда полным ходом идет ремонтная кампания. А студенты, вовлеченные в производственный процесс, с удовольствием осваивают азы профессии. После окончания учебы самые перспективные ребята начнут свой профессиональный путь по проторенной дорожке и смогут утвердиться в профессии в команде профессионалов, в компании своей мечты.