Горнолыжный сезон в «Шерегеше» начнется 11 ноября

В этом году туристов ждут новинки, которые сделают отдых еще более выгодным, комфортным и запоминающимся.

«Инфраструктура Шерегеша должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства. Мы специально завели сюда крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса. В Шерегеше создаются все условия для того, чтобы взрослые и дети могли полноценно и разнообразно отдыхать. Теперь это можно сделать с дополнительной выгодой, имея карту «Мир» и прописку в Кузбассе», — сообщил Сергей Цивилев.



Он также отметил, что кузбассовцы имеют приоритетное право на отдых с выгодой по программе лояльности для жителей Кузбасса. Для получения кешбэка от 10% за проживание, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта нужно иметь банковскую карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности. Сейчас к платежной системе подключены 11 партнеров.

Планируется, что в зимнем сезоне 2022-2023 программа заработает в полную силу и выгодных предложений для кузбассовцев на курорте станет еще больше. Кроме того, компания Yeti Building Company — оператор подкидывающей канатной дороги Gesh Fly — планирует подключение к системе единого абонемента курорта. Такую форму оплаты уже используют трассы компании «Каскад», гондольный подъемник сектора «Е» и Фристайл.



Кроме того, в этом сезоне по просьбе гостей горнолыжного курорта будет продлено время работы трассы «Запад» на Мустаге, где особенно любят кататься новички и семьи с детьми. Для этого сделали освещение склона и канатной дороги. Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, достраивают новую дорогу от поселка до спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».



В сервисном центре «Белка» откроется удаленный пункт выдачи багажа прилетевших в Новокузнецкий аэропорт туристов. К примеру, сноубордист из Санкт-Петербурга сдает доску и другое снаряжение в аэропорту вылета, прилетает в Новокузнецк, едет налегке до Шерегеша, а багаж получает уже на месте отдыха. На обратном пути действует аналогичный алгоритм. Это в том числе решит проблему туристов с поиском такси для перевозки крупногабаритного багажа.



Мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона 2022-2023, будут проходить с 11 по 13 ноября. Точное время и программа будут сообщены позже.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса