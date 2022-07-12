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Горняка, пропавшего при обрушении на шахте, нашли живым

5 июля при обрушении на шахте "Распадская-Коксовая" один из шахтеров считался погибшим.

В момент обрушения под землей находились 190 шахтеров, 188 из них были выведены на поверхность, двое госпитализированы с травмами.

Еще с двумя горняками связь была потеряна, 6 июля тело одного из них подняли на поверхность.

11 июля глава Междуреченска Владимир Чернов сообщил, что считавшийся ранее погибшим шахтер - машинист буровой установки-  найден горноспасателями живым. В настоящее время мужчина госпитализирован с травмами.

 

 

 

Фото из открытых источников

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12/07/2022
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