Горняка, пропавшего при обрушении на шахте, нашли живым

5 июля при обрушении на шахте "Распадская-Коксовая" один из шахтеров считался погибшим.

В момент обрушения под землей находились 190 шахтеров, 188 из них были выведены на поверхность, двое госпитализированы с травмами.

Еще с двумя горняками связь была потеряна, 6 июля тело одного из них подняли на поверхность.

11 июля глава Междуреченска Владимир Чернов сообщил, что считавшийся ранее погибшим шахтер - машинист буровой установки- найден горноспасателями живым. В настоящее время мужчина госпитализирован с травмами.

Фото из открытых источников